Об этом на брифинге 22 декабря сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Укринформ .

"За 11 месяцев Украина получила 26,7 млрд долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 млрд долларов", – сказала Свириденко.

Она напомнила, что с начала войны Украина сообщила о необходимости ежемесячной финансовой поддержки в размере 5 млрд долларов. По словам министерши, Украина рассчитывает покрывать дефицит бюджета с помощью партнеров.

"Нам нужно привлечь в следующем году 38 млрд долларов. Европейский Союз уже подтвердил возможность оказания нам помощи на уровне 18 млрд долларов. Мы планируем, что gap (разница - ред.) будет перекрыта за счет привлечений от МВФ и США", - сказала Свириденко.

Все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году.

Издание Politico отмечало, что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы и разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.

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