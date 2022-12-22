С начала полномасштабной войны Украина получила $28 млрд помощи, - Минэкономики
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от международных партнеров 28 млрд долларов финансовой помощи
Об этом на брифинге 22 декабря сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Укринформ .
"За 11 месяцев Украина получила 26,7 млрд долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 млрд долларов", – сказала Свириденко.
Она напомнила, что с начала войны Украина сообщила о необходимости ежемесячной финансовой поддержки в размере 5 млрд долларов. По словам министерши, Украина рассчитывает покрывать дефицит бюджета с помощью партнеров.
"Нам нужно привлечь в следующем году 38 млрд долларов. Европейский Союз уже подтвердил возможность оказания нам помощи на уровне 18 млрд долларов. Мы планируем, что gap (разница - ред.) будет перекрыта за счет привлечений от МВФ и США", - сказала Свириденко.
- Все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году.
- Издание Politico отмечало, что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы и разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.
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