С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России за энергоносители 35 млрд евро
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз заплатил Москве за энергоносители 35 млрд евро
Об этом сообщает DW .
По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил России 35 млрд, в то время как передал Киеву вооружений на 1 млрд евро.
"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. 1 млрд евро – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с 1 млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений", - сказал Боррель.
- 2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.
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