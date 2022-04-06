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Главная война с Россией С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России за энергоносители 35 млрд евро

С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России за энергоносители 35 млрд евро

6 апреля, 2022 среда
16:38
война с Россией Жозеп Боррель

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз заплатил Москве за энергоносители 35 млрд евро

Об этом сообщает DW .

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил России 35 млрд, в то время как передал Киеву вооружений на 1 млрд евро.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. 1 млрд евро – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с 1 млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений", - сказал Боррель.

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Россия
ЕС
газ
Евросоюз
русская агрессия
Жозеп Боррель
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