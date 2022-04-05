С начала полномасштабной войны с РФ 19 больниц полностью разрушены, - Ляшко
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 279 больниц, а 19 – полностью разрушили
Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"За время войны повреждены 279 больниц, 19 полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены, 6 убиты. Но наши медики не сдаются и не опускают рук, они ежедневно спасают жизнь", - рассказал он.
По словам министра, РФ ответит за каждую расстрелянную больницу, скорую помощь и за каждого убитого медика в Украине.
"Следующий шаг – полноценное восстановление каждого поврежденного или разрушенного заведения, каждого кабинета врача", - подчеркнул Ляшко.
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