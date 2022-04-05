С начала полномасштабной войны с РФ 19 больниц полностью разрушены, - Ляшко

Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"За время войны повреждены 279 больниц, 19 полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены, 6 убиты. Но наши медики не сдаются и не опускают рук, они ежедневно спасают жизнь", - рассказал он.

По словам министра, РФ ответит за каждую расстрелянную больницу, скорую помощь и за каждого убитого медика в Украине.

"Следующий шаг – полноценное восстановление каждого поврежденного или разрушенного заведения, каждого кабинета врача", - подчеркнул Ляшко.