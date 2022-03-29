С начала полномасштабной войны российские войска убили 1 179 мирных граждан Украины, - ООН

Об этом свидетельствуют данные ООН.



Среди погибших 104 ребенка.



Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.



Представители ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

Напомним, Офис генпрокурора сообщал, что в Украине погибли по меньшей мере 144 ребенка, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ. Данные о детях, погибших в Мариуполе, устанавливаются.