С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 400 мирных жителей Донецкой области
С 24 февраля российский агрессор убил от 400 мирных жителей Донецкой области, еще 1177 ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Речь идет о зафиксированных случаях смертей и ранений. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам точно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области. Еще 5 человек за сегодняшний день - ранен" , – говорится в отчете Кириленко.
Также сегодня в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, которые были ранены в Луганской области.
- За день 20 мая российский агрессор обстрелял 27 жилых домов и 8 построек инфраструктуры в Донецкой области.
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