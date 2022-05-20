С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 400 мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Речь идет о зафиксированных случаях смертей и ранений. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам точно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области. Еще 5 человек за сегодняшний день - ранен" , – говорится в отчете Кириленко.

Также сегодня в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, которые были ранены в Луганской области.

За день 20 мая российский агрессор обстрелял 27 жилых домов и 8 построек инфраструктуры в Донецкой области.

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