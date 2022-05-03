С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 220 украинских детей
220 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации, более 400 получили ранения
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
По информации ювенальных прокуроров, более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России. По официальным данным на 3 мая, 220 детей погибли и более 406 получили ранения.
В частности, 2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией Одессы погиб 14-летний мальчик, а 17-летняя девушка получила ранения.
Больше детей за время полномасштабной войны пострадало в Донецкой области – 139, в Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16 , Житомирской – 15.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах, где ведутся активные боевые действия, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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