Об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление первого секретаря Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Даниила Кубая во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности.

"В общей сложности с начала войны Российская Федерация совершила почти 5 тыс. ракетных ударов, почти 3500 авиаударов и почти 1100 ударов беспилотниками. Без всякого военного смысла российские войска продолжают реализовывать стратегию бессмысленного разрушения, превращая в руины целые города и убивая невиновных граждан" Кубой.

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В результате российских ударов количество жертв среди мирного населения ежедневно растет.

Украинский дипломат напомнил, по недавно обновленным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 8231 человек, 13 734 потерпели поражение.