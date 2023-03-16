С начала полномасштабной войны Россия нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиаударов
За более года, от 24 февраля 2022 года, РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных, 3,5 тыс. авиационных ударов и 1,1 тыс. атак дронов по территории Украины
Об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление первого секретаря Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Даниила Кубая во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности.
"В общей сложности с начала войны Российская Федерация совершила почти 5 тыс. ракетных ударов, почти 3500 авиаударов и почти 1100 ударов беспилотниками. Без всякого военного смысла российские войска продолжают реализовывать стратегию бессмысленного разрушения, превращая в руины целые города и убивая невиновных граждан" Кубой.
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В результате российских ударов количество жертв среди мирного населения ежедневно растет.
Украинский дипломат напомнил, по недавно обновленным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 8231 человек, 13 734 потерпели поражение.
- В боях за Бахмут российская регулярная армия и ПИК Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными, заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене.
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