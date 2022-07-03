Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .

В результате полномасштабной войны РФ в Украине более 986 детей пострадали.

3 июля официальное число жертв среди детей – 344, также более 642 ранены.

Данные не окончательные, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало на Донетчине - 342, Харьковщине - 158, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 61, Николаевщине - 53, Херсонщине - 52, а также Запорожской - 31 и 17 - в Сумской областях.

"2 июля в результате обстрела военными РФ гражданской инфраструктуры г. Доброполья Донецкой области получили ранения 7-летний мальчик и 3-летняя девочка", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

О пострадавших детях из Доброполья Эспрессо.TV писало раньше.

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