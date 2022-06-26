С начала полномасштабной войны РФ в Украине погибли 339 детей и еще 613 ранены
В Украине от 24 февраля российские оккупанты убили 339 детей, еще 613 получили ранения и повредили 2061 учебное заведение
Об этом информирует в телеграмме Офис генпрокурора .
"Более 952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 26 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 339. Возросло количество раненых - более 613", - говорится в сообщении.
Данные не точны, поскольку устанавливается информация на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало на Донетчине - 335, Харьковщине - 179, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 57, Херсонщине - 52, Николаевщине - 48, а также 31 в Запорожской и 17 - Сумской областях.
23 июня в результате артобстрелов рашистов пгт. Малорязанцево Попаснянского района Луганщины получили ранения двое детей - 6 и 9 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.
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