Об этом информирует в телеграмме Офис генпрокурора .

"Более 952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 26 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 339. Возросло количество раненых - более 613", - говорится в сообщении.

Данные не точны, поскольку устанавливается информация на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало на Донетчине - 335, Харьковщине - 179, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 57, Херсонщине - 52, Николаевщине - 48, а также 31 в Запорожской и 17 - Сумской областях.

23 июня в результате артобстрелов рашистов пгт. Малорязанцево Попаснянского района Луганщины получили ранения двое детей - 6 и 9 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb