С начала полномасштабной войны РФ против Украины в Чернигове погибли около 700 человек, - мэр

Об этом заявил мэр Чернигова Вячеслав Атрошенко, передает Укринформ .



"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", - подчеркнул он.



Личности 70 убитых не идентифицировали, а имена остальных жителей известны. Кроме того, около 40 человек пропали без вести, однако, скорее всего, они погибли, поскольку многих в последний раз видели возле уничтоженных россиянами зданий и автомобилей.



По словам мэра, в Чернигове осталось 80-95 тыс. жителей, а до полномасштабного нападения России было 285-290 тыс. человек.

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