С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 148 детей, 232 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщает Офис генпрокурора .



В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 380 детей. Из них 148 погибли и 232 получили ранения.



По полученной информации, больше всего пострадавших детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, г. Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.



В частности, 10 марта в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм в результате российского авиаудара, 30 марта их тела нашли под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.



12 марта 2022 года от обстрела детской больницы в Мариуполе погиб находившийся там на лечении несовершеннолетний мальчик. Его сестра, гимнастка Екатерина, – несколькими днями раньше.



23 марта в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных при обстреле ранений погиб 3-летний ребенок.



29 марта 2022 года в селе Давыдов Брод, Бериславского района Херсонщины, российский обстрел нанес осколочное ранение 14-летнему подростку.



30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на необезвреженные боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, получили ранения.



Также 30 марта 2022 года в результате обстрела Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили 2-летний и 7-летний ребенок.



Данные не окончательные, поскольку невозможны первоочередные следственные действия, осмотр территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боев и на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb