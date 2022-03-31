С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 148 детей, 232 получили ранения, - ювенальные прокуроры
С 24 февраля в Украине из-за войны пострадало более 380 детей, из них 148 погибли
Об этом сообщает Офис генпрокурора .
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадали более 380 детей. Из них 148 погибли и 232 получили ранения.
По полученной информации, больше всего пострадавших детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, г. Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.
В частности, 10 марта в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм в результате российского авиаудара, 30 марта их тела нашли под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.
12 марта 2022 года от обстрела детской больницы в Мариуполе погиб находившийся там на лечении несовершеннолетний мальчик. Его сестра, гимнастка Екатерина, – несколькими днями раньше.
23 марта в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных при обстреле ранений погиб 3-летний ребенок.
29 марта 2022 года в селе Давыдов Брод, Бериславского района Херсонщины, российский обстрел нанес осколочное ранение 14-летнему подростку.
30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на необезвреженные боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, получили ранения.
Также 30 марта 2022 года в результате обстрела Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили 2-летний и 7-летний ребенок.
Данные не окончательные, поскольку невозможны первоочередные следственные действия, осмотр территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боев и на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
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