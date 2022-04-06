С начала полномасштабной войны РФ потеряла около 18 600 военных, 684 танка, 332 системы артиллерии, 150 самолетов и 135 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 6 апреля россияне потеряли в Украине около 18 600 военных, 1861 бронемашину, 1324 единицы автотехники, 684 танка, 332 системы артиллерии, 150 самолетов и 135 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:
- личного состава – около 18600 человек;
- танков – 684 ед.;
- боевых бронированных машин – 1861 ед.;
- артиллерийских систем – 332 ед.;
- РСЗО – 107 ед.;
- средства ПВО – 55 ед.;
- самолетов – 150 ед.;
- вертолетов - 135 ед;
- автомобильной техники – 1324 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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