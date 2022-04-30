С начала полномасштабной войны против Украины россияне убили 219 детей

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в telegram.

По ее словам, по состоянию на 8:00 30 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, в Украине от рук российских оккупантов погибли 219 и пострадали 398 детей.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - подчеркнула Денисова.

29 апреля сообщалось, что россияне повредили 1556 украинских учебных заведений и полностью уничтожили 102 из них.

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