С начала полномасштабной войны против Украины россияне убили 219 детей
По состоянию на 30 апреля от рук российских оккупантов в Украине погибли 219 детей, 398 получили ранения
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в telegram.
По ее словам, по состоянию на 8:00 30 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, в Украине от рук российских оккупантов погибли 219 и пострадали 398 детей.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - подчеркнула Денисова.
- 29 апреля сообщалось, что россияне повредили 1556 украинских учебных заведений и полностью уничтожили 102 из них.
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