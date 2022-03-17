С начала полномасштабной войны оккупанты потеряли около 14 тыс. человек, 444 танка, 86 самолетов и 108 вертолетов, – Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV .



Ориентировочные цифры таковы:

личного состава – около 14 000 человек,

танков – 444 ед.,

боевых бронированных машин – 1435 ед.,

артиллерийских систем – 201 ед.,

РСЗО – 72 ед,

средства ПВО – 43 ед,

самолетов – 86 ед.,

вертолетов – 108 ед,

автомобильной техники – 864 ед,

кораблей/катеров – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.

Специальной техники – 10.

В Генштабе подчеркивают, что обнародованные данные приблизительны, ведь точный подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, в Генштабе рассказали, что россияне не имеют успеха в наземной операции, они сбрасывают бомбы на города Украины, осуществляют кибератаки, а ВСУ уничтожают вражеские воздушные цели и наносят оккупантам существенные потери.

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