С начала полномасштабной войны оккупанты потеряли около 14 тыс. человек, 444 танка, 86 самолетов и 108 вертолетов, – Генштаб
В Генштабе Вооруженных Сил Украины обнародовали данные относительно общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 17 марта
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV .
Ориентировочные цифры таковы:
личного состава – около 14 000 человек,
танков – 444 ед.,
боевых бронированных машин – 1435 ед.,
артиллерийских систем – 201 ед.,
РСЗО – 72 ед,
средства ПВО – 43 ед,
самолетов – 86 ед.,
вертолетов – 108 ед,
автомобильной техники – 864 ед,
кораблей/катеров – 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.
Специальной техники – 10.
В Генштабе подчеркивают, что обнародованные данные приблизительны, ведь точный подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- Напомним, в Генштабе рассказали, что россияне не имеют успеха в наземной операции, они сбрасывают бомбы на города Украины, осуществляют кибератаки, а ВСУ уничтожают вражеские воздушные цели и наносят оккупантам существенные потери.
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