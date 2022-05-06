С начала полномасштабной войны оккупанты депортировали на территорию РФ более 500 тыс. украинцев, - Зеленский

Об этом Президент Украины сообщил во время обращения в парламент Исландии.

Владимир Зеленский напомнил, что россияне насильно вывезли на свои территории более 500 тысяч украинцев. Президент также подчеркнул, что у депортированных людей оккупанты отбирают документы и средства связи. Кроме того, военные РФ вывозят граждан Украины в наиболее отдаленные регионы России, где пытаются насильно провести их ассимиляцию.

"500 тысяч депортированных людей. Это большое количество. И, вы знаете, это больше, чем общее количество населения вашей прекрасной страны. Чрезвычайный масштаб ужаса", – заявляет Зеленский.

Напомним, что по данным российского минобороны, по состоянию на 3 мая оккупанты силой вывезли из Украины на территорию России около 200 тыс. детей

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