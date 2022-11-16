Об этом информирует в Медиацентре заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

В Нацполицию с начала полномасштабной войны РФ в Украине поступило 7 835 обращений о пропавших без вести детях.

"В период с 24 февраля по состоянию на сегодняшний день в органы Нацполиции поступило 7 704 обращения о без вести пропавших детей, а именно 7 835 таких детях. С начала года это 10 тысяч детей. Принятыми мерами 7 555 детей разыскано, 280 остаются в активном поиске", – рассказал Шанько. .

После начала полномасштабной войны особое внимание подразделений полиции направлено на установление местопребывания детей, пропавших в результате военных действий. Для этого заработал чат-бот "Поиск детей" .

Туда поступило 151 сообщение о поиске 130 детей и 11 взрослых, из которых 87 детей уже разысканы.