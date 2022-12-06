С начала полномасштабной войны на финансирование армии и безопасность выделили более 1,1 трлн, - Шмыгаль
За время войны Кабинет Министров выделил 1 триллион 130 миллиардов гривен на финансирование армии и сектора безопасности
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд грн. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 млрд грн, что больше, чем за последние 10 лет вместе взятые", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, он также добавил, что для правительства финансирование армии и безопасность страны было, есть и будет приоритетом.
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"Сейчас мы направляем большую часть всех бюджетных ресурсов именно на эту сферу. Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляют на обеспечение наших военных", - сказал он.
По словам Шмыгаля, в бюджете 2023 года также заложили необходимый ресурс, чтобы военные были обеспечены всем необходимым.
"Для понимания приведу важную цифру: оружие и техника будут закуплены, модернизированы и отремонтированы на 300 млрд грн", - сказал глава правительства.
- 29 ноября Шмыгаль поручил местным властям объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других – никогда.
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