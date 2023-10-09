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С начала полномасштабной войны каждый девятый украинец стал жертвой мошенников, - опрос

9 октября, 2023 понедельник
16:45
Общество

С 24 февраля 2022 года в Украине увеличилось количество кибермошенников. В частности, 11% украинцев попали в их ловушку

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса НБУ и платформы "Опендатабот".

Преступники чаще обманывают молодых людей от 18 до 24 лет и пенсионеров.

По результатам опроса, больше всего украинцев пострадали от мошенничества при покупке/продаже товара в интернете - с этим столкнулся каждый второй респондент - 52,74%.

соціологія

Второе место занимает фишинговая ссылка – 18,57%. У 12,04% мошенники похитили доступ к соцсетям. А еще в 10,18% извлекали информацию по телефону и другим способом.

Во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние. Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление. Характерно, что большинство случаев, когда люди теряют свои деньги, случаются из-за того, что они разглашают данные своей платежной карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг", - отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин.

С января по август 2023 года в Украине было возбуждено около 60 тысяч дел о мошенничестве. Это превышает даже общее количество дел за предыдущие два года: так, в 2021 году было возбуждено 23,8 тысячи дел, а в 2022-м - 32 тысячи.

  • Напомним, 22 сентября стало известно, что правоохранители разоблачили девять участников преступной организации, представлявшихся соцработниками, чтобы путем мошенничества выманить у пенсионеров деньги. Подозреваемые завладели имуществом 14 потерпевших на общую сумму более миллиона гривен.
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