С начала полномасштабной войны из Украины выехали около 836 тыс. человек, - ООН

Об этом сообщила спикер Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту в Twitter.



"За последние шесть дней Украину покинули 835 928 человек", – написала она.



В Укрзализныце сообщили со ссылкой на данные ООН, что с 22 февраля Украину покинули около 900 тыс. человек. Из них за шесть дней по железной дороге вывезли более 50 тыс. иностранцев.



По данным УЗ, для иностранцев организовали безопасные эвакуационные коридоры.



"В частности, формируются группы граждан других стран для их перевозок. Для этого определяются отдельные вагоны в поездах дальнего и пригородного сообщения. Также на Центральном железнодорожном вокзале Киева работает около 60 волонтеров, знающих иностранные языки", - отметили в Укрзализныце.



Особое внимание иностранцам уделяют вокзалам в Закарпатской и Львовской областях. Там в волонтерских пунктах люди могут получить медицинскую помощь, еду, в том числе вегетарианскую.



В "Укрзалізниці" добавили, что переход границы через международные пункты для иностранцев осуществляют по упрощенной процедуре.