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С начала полномасштабной войны из Украины выехали более 4,6 млн человек, - ООН

12 апреля, 2022 вторник
16:12
беженцы из Украины

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что по состоянию на 12 апреля 4 615 830 украинцев уехали из Украины из-за вторжения России

Об этом пишет France 24.

"Несмотря на то, что количество людей, пересекающих границу, значительно сократилось, мы заметили, что те, кто пересекал границы, были в более уязвимом состоянии, имели меньше средств и также имели меньше планов относительно того, куда они могли бы пойти", - сказал. спикер УВКБ ООН Мэтт Солтмарш в Женеве.

90% выехавших из Украины составляют женщины и дети.

По оценкам Международной организации по миграции ООН, 7,1 миллиона человек покинули свои дома, но все еще находятся в Украине. В общей сложности более четверти населения вынуждены были покинуть свои дома.

По данным ООН, почти шесть из 10 украинских беженцев – 2 645 877 в настоящее время – пересекли границу с Польшей. В общей сложности более 700 тысяч украинцев прибыли в Румынию. Еще 433 тыс. прибыли в Россию. Всего в Венгрию прибыло более 428 тысяч украинцев. Более 413 тысяч зарегистрировали в Молдавии. Границу Украины со Словакией пересекли 320 тыс. Еще 21 тыс. направились в Беларусь.

  • Напомним, около 4,8 миллиона украинских детей покинули свои дома и по меньшей мере 142 погибли из-за вторжения РФ.
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                                    12 апреля
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:28


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Жены призывают российских оккупантов насиловать украинок, - перехват СБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:23


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Путин встретился с Лукашенко: обсудили войну против Украины и "единое оборонное пространство"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Всемирный банк

                                                                                    

                                                                        

                                        Всемирный банк предоставит Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:03


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства, - Геращенко о выключении "Еспресо" из сети Т2
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:00


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            ВСУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Линию боевых столкновений отодвинули от Днепропетровской области в Херсонскую, – Александр Вилкул
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:57


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Сергей Марченко

                                                                                    

                                                                        

                                        Сейчас речь идет о выживании страны: не только военном, но и экономическом, - Минфин призвал Запад увеличить помощь Украине
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:55


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Марин Ле Пен

                                                                                    

                                                                        

                                        Ле Пен заверила, что поддерживает санкции против РФ, но "засыпалась" на вопросах о Крыме и нефтяном эмбарго
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Из-за войны в Украине свои дома оставили 4,8 миллиона детей, - ООН
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:40


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Российский вояка Бычков из Пскова изнасиловал в Украине младенца, снимал это на видео и отправлял товарищам, - Зеленский
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:37


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Сергей Жадан

                                                                                    

                                                                        

                                        Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франко Ширрмахера
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:32


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            ВСУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Второй этап войны неизбежен, он будет более масштабным и жестоким, и Украина готовится к этому, - НАТО
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:29


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Дальний Восток ждёт вас": оккупанты агитируют депортированных мариупольцев селиться в самых отдаленных регионах России. ФОТОФАКТ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:24


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Австралийские университеты предлагают специальные программы для обучения студентов из Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:21


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Греция ускоряет проекты по разведке газа, чтобы избавиться от российской зависимости, - премьер-министр Кириакос Мицотакис
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:20


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Шахтер" объявил о возвращении Ракицкого
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:07


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Уничтожен 81 взрывоопасный предмет: пиротехники ГСЧС продолжают разминировать Сумскую область
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:02


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Российских военных вместо выплат за бои в Украине "мотивируют" запретом на увольнение, – украинская разведка
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:59


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            СБУ

                                                                                    

                                                                        

                                        В Луганской области СБУ остановила деятельность агентурной сети РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:49


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Флаг Словакии

                                                                                    

                                                                        

                                        Словакия планирует вернуть своих дипломатов в Киев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:46


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:33


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Есть зомбо-лига – там и играйте: Голкипер сборной Украины Пятов заявил, что россиянам не место в мировом футболе
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:29


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Повреждены учебные заведения, здравоохранения, жилье: в Николаеве насчитали уже более 110 млн грн ущерба, нанесенного российскими оккупантами
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:19


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Херсон - это классический пример Крыма, который мы проходили и проходим все эти годы на оккупированной территории, - Чийгоз
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Депортированных в РФ украинцев переселяют в Сибирь и за Полярный круг, - The Independent
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:09


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:02


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Владислав Сурков

                                                                                    

                                                                        

                                        Через Суркова проходили не только информационные спецоперации - Чекалкин
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:58


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Возможное применение химического оружия в Мариуполе - бессилие Путина перед героической украинской армией, - Таран
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:54


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Интерсити

                                                                                    

                                                                        

                                        Укрзализныця назначила на 13 апреля 2 дополнительных рейса "Интерсити+" - в Днепр и Львов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:44


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Ким призвал меньше писать в соцсети: оккупанты черпают из этого много информации на фоне дефицита своей агентуры
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:38


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        МЮ отреагировал на поступок Роналду, разбившего телефон подростку с аутизмом
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:35


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            газ

                                                                                    

                                                                        

                                        В Европе выросли цены на газ в результате сокращения Газпромом его транзита через Украину, - Bloomberg
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:34


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Зеленский: Если бы все в Европе были столь же принципиальны, как литовцы, то, возможно, не было бы и этой войны
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:13


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        За сутки в Венгрию прибыли около 9 тыс. беженцев из Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:07


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Священник Михаил Нискогуз из храма во Львовской области, известного фреской с Путиным в аду, призвал вернуть в эфир Эспрессо, Прямой и 5 канал
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            путин

                                                                                    

                                                                        

                                        Путин назвал целые российских военных в Украине "благородными"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:57


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Выключение каналов из эфира - это и неуважение к людям, и диверсия против государства, - Владимир Арьев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:55


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Украине национализируют 10 российских судов стоимостью более 1 млрд грн
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:48


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Украину прибыла первая партия аварийного оборудования из Европы для ремонта энергетической инфраструктуры, - Энергоатом
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:41


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            хакер

                                                                                    

                                                                        

                                        CERT-UA предотвратила масштабную кибератаку на энергетический сектор
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:26


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Швейцарии создали рекомендации, которые помогут украинским беженцам не стать жертвой торговцев людьми
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
                    Больше новостей
                
            
            
            
            

        

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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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