С начала полномасштабной войны из Украины выехали более 4,6 млн человек, - ООН
Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что по состоянию на 12 апреля 4 615 830 украинцев уехали из Украины из-за вторжения России
Об этом пишет France 24.
"Несмотря на то, что количество людей, пересекающих границу, значительно сократилось, мы заметили, что те, кто пересекал границы, были в более уязвимом состоянии, имели меньше средств и также имели меньше планов относительно того, куда они могли бы пойти", - сказал. спикер УВКБ ООН Мэтт Солтмарш в Женеве.
90% выехавших из Украины составляют женщины и дети.
По оценкам Международной организации по миграции ООН, 7,1 миллиона человек покинули свои дома, но все еще находятся в Украине. В общей сложности более четверти населения вынуждены были покинуть свои дома.
По данным ООН, почти шесть из 10 украинских беженцев – 2 645 877 в настоящее время – пересекли границу с Польшей. В общей сложности более 700 тысяч украинцев прибыли в Румынию. Еще 433 тыс. прибыли в Россию. Всего в Венгрию прибыло более 428 тысяч украинцев. Более 413 тысяч зарегистрировали в Молдавии. Границу Украины со Словакией пересекли 320 тыс. Еще 21 тыс. направились в Беларусь.
- Напомним, около 4,8 миллиона украинских детей покинули свои дома и по меньшей мере 142 погибли из-за вторжения РФ.
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