С начала полномасштабной войны 7 млн украинцев пересекли границу с Польшей, почти 2 млн остались, - депутат ЕП

Об этом она сообщила в ходе сессии Европарламента.

"7 млн украинских граждан пересекли польскую границу. Женщины, дети, они все остались в Польше, сейчас их почти 2 млн. Польша сейчас берет на себя наибольшую стоимость беженцев и мигрантов, убегающих от российской агрессии", - заявила она.

После Вишневска также отметила, что жители Польши открыли свои дома и сердца для беженцев, а страна финансирует образование украинских детей.

"Теперь пора действовать, мы должны иметь конкретную финансовую помощь", - отметила Вишневская.

18 октября депутат Европейского парламента Винченцо Софо заявил , что 100 млн европейцев живет сейчас за чертой бедности и Италия находится на верху этой лиги бедности.

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