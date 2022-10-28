Об этом на брифинге 27 октября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С начала войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратились 650 тысяч человек, они получили помощь. За пределами системы здравоохранения также есть большое количество психологов на разных уровнях, как государственных, так и негосударственных. Это образование социальное политика, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС", – сказал министр.

По его словам, государство должно оказать психологическую помощь более доступной рядовому украинцу.

Руководитель Минздрава отметил, что для врачей семейной медицины вводят обучение и оказание психологической помощи, а в больницах появятся клинические психологи и психотерапевты. Также будут введены дополнительные курсы по диагностированию и дальнейшей работе с психологической травмой.

Министерство здравоохранения ранее публиковало список "горячих линий" психологической поддержки.

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