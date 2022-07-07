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С начала полномасштабной войны 227 украинцев прибыли в Новую Зеландию

7 июля, 2022 четверг
17:20
беженцы из Украины

В Новую Зеландию прибыли 227 украинцев. Четыре месяца назад правительство страны объявило о программе, которая должна была предоставить убежище до 4000 беженцев

Об этом пишет Stuff.

Издание сообщает, что специальная украинская виза позволяет гражданам и резидентам Новой Зеландии, родившимся в Украине, спонсировать своих ближайших родственников, чтобы доставить их в безопасное место.

Правительство заявило, что эта виза является "наибольшей специальной категорией виз, установленной за десятилетие", но только 5,6% мест было заполнено.

Правозащитная группа Mahi for Ukraine тесно сотрудничает с иммиграционной службой Новой Зеландии с начала российского вторжения в Украину. В опросе, проведенном World Vision, организация обнаружила ряд препятствий, мешающих украинцам получить спецвизу.

Самой распространенной причиной называли финансовое бремя, которое налагается на спонсоров. Ожидается, что спонсоры будут нести финансовую ответственность за членов семьи в течение двух лет, включая покрытие их расходов на жилье, питание и медицинское обслуживание.

Жительница Окленда Кейт Турская привезла родителей в Новую Зеландию по этой программе. Она сказала, что финансирование их путешествия оказало "большое влияние" на ее сбережения.

"Я нахожусь в привилегированном положении, когда могу себе это позволить, но из-за роста стоимости жизни в Новой Зеландии большинство людей просто не в состоянии оплатить дополнительные расходы на людей из своего бюджета", - сказала она.

Представительница Mahi for Ukraine выразила надежду, что новый министр иммиграции Майкл Вуд решит эти проблемы.

"Мы встречались с отделом иммиграции Новой Зеландии каждые две недели, но мы отменили нашу последнюю встречу, поскольку мы до сих пор не получили отзывов о наших предыдущих вопросах и рекомендациях"

Майкл Вуд сказал, что было подано 954 заявки на специальную украинскую визу, и было подано 812 виз, но только 227 человек прибыло в Новую Зеландию. У заявителей есть девять месяцев с момента получения визы, чтобы прибыть в Новую Зеландию.

  • 15 марта в Новой Зеландии приняли программу "Специальная политика по Украине на 2022 год", позволяющую принять в стране около 4 тысяч членов семей украинских беженцев.
  • 19 апреля в МИД Новой Зеландии сообщили, что страна вводит санкции против 18 финансовых учреждений, включая центральный банк России, суверенный фонд и крупнейшие финансовые учреждения страны.
  • 2 мая министр иностранных дел Новой Зеландии сообщила о дополнительных санкциях против российских политиков и оборонных учреждений, поддерживающих действия Путина в Украине.
  • 11 мая Новая Зеландия объявила о новых санкциях в отношении РФ – против дезинформации и ответственных за кибератаки в Украине.

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