С начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома - ООН
С начала полномасштабного российского вторжения более 5 миллионов украинцев – 12% населения – покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами. Из них 3,2 млн – беженцы, выехавшие за границу и 2 млн – внутренне перемещенные лица
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
С 24 февраля по 15 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 1900 жертв среди гражданского населения. В общей сложности погибли 726 человек, из них 52 ребенка. Ранено – 1 174, в том числе 63 ребенка. Однако настоящее количество, по словам Дикарло, вероятно, гораздо выше.
"Большинство из этих жертв было вызвано применением в населенных пунктах взрывного оружия с широкой зоной воздействия. Повреждены или разрушены сотни жилых домов, а также больницы и школы", - сказала заместитель Генсека.
Также Дикарло напомнила, что идет сбор средств в рамках программы Ukraine Flash Appeal, и ООН обращается ко всем донорам с просьбой ускорить ее финансирование. Цель программы – собрать $1,1 млрд в помощь 12 млн украинцев. В настоящее время профинансировано на 36%.
- Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН и прекратить боевые действия в Украине.
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