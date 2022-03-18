С начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома - ООН

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.



С 24 февраля по 15 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 1900 жертв среди гражданского населения. В общей сложности погибли 726 человек, из них 52 ребенка. Ранено – 1 174, в том числе 63 ребенка. Однако настоящее количество, по словам Дикарло, вероятно, гораздо выше.



"Большинство из этих жертв было вызвано применением в населенных пунктах взрывного оружия с широкой зоной воздействия. Повреждены или разрушены сотни жилых домов, а также больницы и школы", - сказала заместитель Генсека.



Также Дикарло напомнила, что идет сбор средств в рамках программы Ukraine Flash Appeal, и ООН обращается ко всем донорам с просьбой ускорить ее финансирование. Цель программы – собрать $1,1 млрд в помощь 12 млн украинцев. В настоящее время профинансировано на 36%.

Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН и прекратить боевые действия в Украине.