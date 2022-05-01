С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине пострадали 623 ребенка
По состоянию на 1 мая уже 623 ребенка пострадали в Украине из-за войны войны, развязанной Россией. Из них 219 погибли, и еще более 404 несовершеннолетних получили ранения
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"623 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Выросло количество раненых – более 404", – говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16 и Житомирской – 15.
Отмечают, что 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г. Доброполье, пгт. Дробышево Краматорского района и с. Времивка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей. Кроме того, 28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.
- Ранее сообщалось, что экономистка из польского Люблина написала сказку для детей из Украины, убегающих от войны.
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