С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 213 детей, – ювенальные прокуроры

Об этом сообщают ювенальные прокуроры.



"Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальным данным на утро 24 апреля 2022 года 213 детей погибли и более 389 ранены", – говорится в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской –17, Житомирской – 15, а также в Киеве – 16.



Цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Также известно, что 1500 учебных заведений были повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ, 102 из них разрушены полностью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированы случаи депортации украинцев в Сибирь и Владивосток.