С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в telegram.

По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.

"По состоянию на 8 часов 23 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 208 детей и пострадало 387 детей. Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно после того , что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала Денисова.

22 апреля сообщалось, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 208 детей и 376 пострадали.

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