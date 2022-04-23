С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей
От рук российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 208 детей и 387 были ранены
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в telegram.
По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.
"По состоянию на 8 часов 23 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 208 детей и пострадало 387 детей. Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно после того , что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала Денисова.
- 22 апреля сообщалось, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 208 детей и 376 пострадали.
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