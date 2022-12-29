С начала полномасштабного вторжения Зеленский провел 352 официальных международных телефонных разговора
С 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел 352 официальных международных телефонных разговора с руководителями других государств и международных организаций
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения Зеленский провел с президентом США Джо Байденом.
"Первые разговоры 24 февраля (хронологически) - с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном", - говорится в ответ.
Последний разговор на 29 декабря 2022 года был с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. Он прошел 27 декабря.
Также президент Украины 186 раз общался или выступал онлайн. В первый раз это произошло 1 марта на сессии Европарламента. Последний раз - 28 декабря: в этот день он общался с гендиректором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.
Согласно статистике президентской Службы протокола, Зеленский также 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или частными лицами. Первая из этих встреч состоялась 15 марта с Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петером Фиалой – премьер-министрами Польши, Словении и Чехии. На 29 декабря последняя встреча состоялась 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
Кроме того, Зеленский 173 раза принял участие во внутренних мероприятиях Украины. Также он провел 44 ставки заседания главнокомандующего.
"В статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. Выходных не планируем, поэтому к Новому году она еще изменится", - подчеркнул Никифоров.
- 28 декабря Владимир Зеленский обсудил с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорне усиление обороноспособности нашей страны.
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