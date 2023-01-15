С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 115 тыс. россиян
С 24 февраля захватчики потеряли в Украине более 115 тыс. военных, 3106 танков, 1872 БПЛА и 186 самолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.
С 24 февраля 2022 года по 15 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 115290 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3106 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 219 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+26),
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,
- специальная техника – 187 (+1).
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 14 января захватчики нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара, также совершили 69 обстрелов с РСЗО. ВСУ, в свою очередь, отразили атаки вблизи 14 городов и сел
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное