С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 115 тыс. россиян

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

С 24 февраля 2022 года по 15 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 115290 (+630) человек ликвидировано,

танков ‒ 3106 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,

РСЗО – 437 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 219 (+0) ед,

самолетов – 286 (+0) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),

крылатые ракеты ‒ 749 (+26),

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+0) ед,

специальная техника – 187 (+1).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 14 января захватчики нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара, также совершили 69 обстрелов с РСЗО. ВСУ, в свою очередь, отразили атаки вблизи 14 городов и сел

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