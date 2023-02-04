Британская разведка объяснила, зачем РФ включила оккупированные территории в свой военный округ
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 130 тыс. военных РФ
За сутки Россия потеряла в Украине 720 военных, 4 БПЛА, 3 танка и 3 средства противовоздушной обороны
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 130590 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3218 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2220 (+5) ед,
- РСЗО – 460 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 225 (+3) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
- специальная техника – 203 (+1).
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что РФ в дальнейшем ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, понеся большие потери.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-2°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное
2023, суббота
4 февраля
09:22
ОВА: на предприятиях Луганской области не выплачивают зарплату, если есть рабочие без паспорта РФ
09:10
На одном из ключевых энергообъектов Одесского района произошла авария, часть региона без света
09:00
ВР на следующей неделе продлит срок действия мобилизации и военного положения, - нардеп Железняк
07:53
Полиция Норвегии продолжит допрашивать сбежавшего из России экс-командира ПВК Вагнера, - Reuters
07:12
Генштаб: Оккупанты готовят к выезду семьи коллаборантов на Луганщине, также за сутки РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине
04:59
Больше всего в Польше, Германии и Чехии: В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН
04:03
"Это будет решение Украины": Пентагон об использовании дальнобойных ракет для освобождения Крыма
00:37
Басков, Газманов, РИА Новости и другие: Канада ввела дополнительные санкции против российских пропагандистов
00:35
Эксклюзив
"Меня не сообщили об открытии дела": эксруководитель Довженко-Центра Гончарук о публикации по производству против нее
2023, пятница
3 февраля
23:52
Эксклюзив
"Железный купол" мог бы быть более полезным прифронтовой зоне в районе Харькова или Херсона, - военный эксперт Гендельман
23:08
Эксклюзив
Бригада, которой помогает Еспресо, уничтожила уникальный российский ракетный комплекс, - Згурец
22:30
Аналитика
РФ уже приступила к наступательным действиям: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий