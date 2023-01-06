С начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано почти 63 тыс. преступлений РФ
По состоянию на 6 января 2023 г. правоохранители зафиксировали в Украине 62 927 военных преступлений, которые совершила Российская Федерация после 24 февраля 2022 года
Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.
В частности, украинские правоохранительные органы зарегистрировали 62 927 преступлений агрессии и военных преступлений. Из них 61 144 – нарушение законов и обычаев войны (военные преступления), 67 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 41 – пропаганда войны, 1675 – другие.
- Напомним, 4 января сообщалось , что городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ.
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