Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В частности, украинские правоохранительные органы зарегистрировали 62 927 преступлений агрессии и военных преступлений. Из них 61 144 – нарушение законов и обычаев войны (военные преступления), 67 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 41 – пропаганда войны, 1675 – другие.

Напомним, 4 января сообщалось , что городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ.

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