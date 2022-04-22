С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 21,2 тыс. военных, 838 танков, 397 систем артиллерии и 176 самолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 21 200 человек;

танков – 838 ед.;

боевых бронированных машин – 2162 ед.;

артиллерийских систем – 397 ед.;

РСЗО – 138 ед.;

средств ПВО – 69 ед.;

самолетов – 176 ед.;

вертолетов - 153 ед.;

автомобильной техники – 1523 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 ед.;

специальной техники – 27 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

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