С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 21,2 тыс. военных, 838 танков, 397 систем артиллерии и 176 самолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 22 апреля оккупанты потеряли в Украине около 21,2 тыс. военных, 2162 бронемашины, 838 танков, 397 систем артиллерии, 176 самолетов и 153 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 21 200 человек;
- танков – 838 ед.;
- боевых бронированных машин – 2162 ед.;
- артиллерийских систем – 397 ед.;
- РСЗО – 138 ед.;
- средств ПВО – 69 ед.;
- самолетов – 176 ед.;
- вертолетов - 153 ед.;
- автомобильной техники – 1523 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 ед.;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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