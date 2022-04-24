С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 21 800 военных, 873 танка и почти 180 самолетов, – Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 24 апреля оккупанты потеряли в Украине около 21 800 военных. Количество сбитых самолетов приближается к 180
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав – около 21800 человек
- Танки – 873
- Боевые бронированные машины – 2238
- Артиллерийские системы – 408
- РСЗО – 147
- Средства ПВО – 69
- Самолеты – 179
- Вертолеты – 154
- Автомобильная техника – 1557
- Корабли/катера – 8
- Цистерны с ГСМ – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191
- Специальная техника – 28
- Пусковые установки ОТРК – 4
- Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российский агрессор в 60 км от государственной границы Украины развернул пусковые установки ОТРК "Искандер-М".
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