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С начала полномасштабного вторжения в Украине пострадали более 1333 детей

14 января, 2023 суббота
09:57
война с Россией

От 24 февраля 2022 года из-за российской вооруженной агрессии в Украине пострадали более 1333 ребенка, однако в Офисе генпрокурора отметили - цифры не окончательные

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Более 1333 детей пострадали в Украине в результате российской вооруженной агрессии.

"По состоянию на утро 14 января 2023 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 453. Не изменились и данные по раненым - более 880", - отметили в офисе.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 429, Харьковской – 269, Киевской – 117, Херсонской – 83, Николаевской – 82, Запорожской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 40.

Однако отмечается, что цифры не окончательны, ведь идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях.

  • Напомним, под обстрелом россиян в понедельник, 9 января, оказался Очаков. В результате ударов повреждены больница, многоэтажки и частные жилые дома. По состоянию на 20:49 было известно о 15 раненых, в том числе двухлетний ребенок.

 

Общество
воєнні злочини Росії
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