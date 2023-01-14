С начала полномасштабного вторжения в Украине пострадали более 1333 детей

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Более 1333 детей пострадали в Украине в результате российской вооруженной агрессии.

"По состоянию на утро 14 января 2023 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 453. Не изменились и данные по раненым - более 880", - отметили в офисе.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 429, Харьковской – 269, Киевской – 117, Херсонской – 83, Николаевской – 82, Запорожской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 40.

Однако отмечается, что цифры не окончательны, ведь идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях.