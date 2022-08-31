Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

Как говорится в сообщении, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Луганской области оккупанты разрушили более 160 учебных заведений, 19 из них не подлежат восстановлению.

Гайдай отметил , что за полгода россиянами повреждены или разрушены:

54 заведения дошкольного образования (5 разрушены полностью);

85 учреждений общего среднего образования (8 разрушены полностью);

6 заведений внешкольного образования (1 разрушено полностью);

14 заведений профессионального (профессионально-технического) образования (2 разрушены полностью);

4 заведения профессионального высшего образования (3 разрушены полностью);

2 заведения высшего образования.

"Большинство из поврежденных школ и детских садов еще можно отремонтировать, но разрушения там очень значительны - работы предусматривают значительных капиталовложений. У кафиров денег на восстановление образовательных учреждений нет. Печально известным примером является Северодонецк, где до начала вооруженной агрессии России работали 20 . была заполнена, как говорится, под завязку", - пишет Гайдай.

Глава Луганской ОВА сообщил, что в Северодонецке оккупанты собираются открыть только четыре школы, но детей для обучения не хватает.

"Россияне открывают только четыре – на большее отсутствуют средства для восстановления разбитых учебных заведений. Но главное, что не хватает детей. Потому что почти 9 000 ребят общины продолжают учиться в эвакуированных учебных заведениях", - отметил он.

До полномасштабного вторжения России в Украину на временно оккупированных территориях Луганщины жило более 330 тыс. пенсионеров, однако за 6 месяцев более 2/3 из них уехали.

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