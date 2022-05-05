С начала полномасштабного вторжения Украина провела с Россией девять обменов пленными, - СБУ

Об этом сообщает СБУ.



Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря системной работе Объединенного центра по поиску и освобождению пленных.



Кроме того, Служба безопасности подчеркнула, что эта работа требует обработки и верификации больших объемов информации, поэтому для этого функционируют соответствующие горячие линии, а также электронный ящик.



"Пожалуйста, сообщайте нам, если у вас есть информация о факте незаконного лишения свободы наших граждан или попадании их в плен. Мы обязательно проработаем эти данные, которые помогут спасти жизнь наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Министерша реинтеграции Ирина Верещук отметила, что Россия нарушает Женевскую конвенцию, когда пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных. РФ планировала использовать депортированных украинцев для дальнейшего обмена