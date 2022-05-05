С начала полномасштабного вторжения Украина провела с Россией девять обменов пленными, - СБУ
С помощью СБУ проведено 9 обменов и возвращены в Украину 324 украинца из российского плена
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря системной работе Объединенного центра по поиску и освобождению пленных.
Кроме того, Служба безопасности подчеркнула, что эта работа требует обработки и верификации больших объемов информации, поэтому для этого функционируют соответствующие горячие линии, а также электронный ящик.
"Пожалуйста, сообщайте нам, если у вас есть информация о факте незаконного лишения свободы наших граждан или попадании их в плен. Мы обязательно проработаем эти данные, которые помогут спасти жизнь наших соотечественников", - говорится в сообщении.
- Министерша реинтеграции Ирина Верещук отметила, что Россия нарушает Женевскую конвенцию, когда пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных. РФ планировала использовать депортированных украинцев для дальнейшего обмена
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.23
Покупка 31.23Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное