С начала полномасштабного вторжения Украина получила около $33 млрд от стран G7

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в государственный бюджет Украины почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - сказал он во время встреч с министрами финансов стран G7.

Отмечаются, что встречи были сосредоточены на обсуждениях обеспечения потребностей госбюджета Украины в следующем году, а также использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов внешнего финансирования. Крупнейшими донорами оказались ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.