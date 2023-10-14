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С начала полномасштабного вторжения Украина получила около $33 млрд от стран G7

14 октября, 2023 суббота
12:38
Экономика

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от стран G7 около $33 млрд. Они стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета и финансировании критически важных расходов

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в государственный бюджет Украины почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - сказал он во время встреч с министрами финансов стран G7.

Отмечаются, что встречи были сосредоточены на обсуждениях обеспечения потребностей госбюджета Украины в следующем году, а также использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов внешнего финансирования. Крупнейшими донорами оказались ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.

  • На Международной донорской конференции в Загребе представители Хорватии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии, Австрии и Швеции объявили о выделении 143 млн евро на помощь в разминировании украинских территорий.
Украина
G7
помощь Украине
Экономика
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