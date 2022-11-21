Об этом сказал заместитель министра энергетики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Фарид Сафаров на Energy Security Forum 2022, передает Правительственный портал.

По данным чиновника, за весь 2021 год было зафиксировано 900 тысяч кибератак. Сафаров подчеркнул, что интенсивные кибератаки на украинский энергосектор враг начал еще до 24 февраля 2022 года, но успеха не добился.

"Они хотели сломать персональные кабинеты клиентов, а также вмешаться в работу диспетчерских центров. В то же время высокий уровень киберзащиты украинского энергосектора не позволил РФ достичь поставленных целей", - заявил замминистра.

По его словам, сейчас россияне продолжают пытаться "положить" украинскую энергетическую систему, применяя и кибератаки, и прямые физические атаки ракетами и дронами. Общее количество кибератак за 9 месяцев войны составляет более 1,2 млн. случаев. Количество DDos-атак на сайты ключевых энергетических компаний и Минэнергетики достигло более 50. Для сравнения с начала фиксации такого типа атак с 2019 года их было только 5.

"Украина каждый день приобретает новый уникальный опыт в противодействии киберугрозам, и после победы в войне с Россией будет готова раскрыть все детали по инструментарию хакерских атак, которые использует агрессор", - добавил Сафаров.

Из-за поражения энергетической инфраструктуры российскими ракетами во всех регионах Украины применяются плановые отключения электроэнергии.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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