Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией С начала полномасштабного вторжения россияне совершили более 1,2 млн кибератак на энергетическую инфраструктуру Украины

С начала полномасштабного вторжения россияне совершили более 1,2 млн кибератак на энергетическую инфраструктуру Украины

21 ноября, 2022 понедельник
21:59
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения России в феврале объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись более 1,2 млн кибератак

Об этом сказал заместитель министра энергетики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Фарид Сафаров на Energy Security Forum 2022, передает Правительственный портал.

По данным чиновника, за весь 2021 год было зафиксировано 900 тысяч кибератак. Сафаров подчеркнул, что интенсивные кибератаки на украинский энергосектор враг начал еще до 24 февраля 2022 года, но успеха не добился.

"Они хотели сломать персональные кабинеты клиентов, а также вмешаться в работу диспетчерских центров. В то же время высокий уровень киберзащиты украинского энергосектора не позволил РФ достичь поставленных целей", - заявил замминистра.

По его словам, сейчас россияне продолжают пытаться "положить" украинскую энергетическую систему, применяя и кибератаки, и прямые физические атаки ракетами и дронами. Общее количество кибератак за 9 месяцев войны составляет более 1,2 млн. случаев. Количество DDos-атак на сайты ключевых энергетических компаний и Минэнергетики достигло более 50. Для сравнения с начала фиксации такого типа атак с 2019 года их было только 5.

"Украина каждый день приобретает новый уникальный опыт в противодействии киберугрозам, и после победы в войне с Россией будет готова раскрыть все детали по инструментарию хакерских атак, которые использует агрессор", - добавил Сафаров.

  • Из-за поражения энергетической инфраструктуры российскими ракетами во всех регионах Украины применяются плановые отключения электроэнергии.
  • В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
кибератаки
Читайте также:
19 ноября, 2022 суббота
Войска РФ отброшены на левый берег Днепра: для россиян это унижение, подобно выходу из Афганистана, - дипломат Брайза
Міхеїл Саакашвілі
20 ноября, 2022 воскресенье
Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
Організація Об'єднаних Націй, ООН
20 ноября, 2022 воскресенье
В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
23:16
Зимняя форма и артснаряды: Украина получит от Литвы помощь
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты всех матчей 21 ноября, турнирные таблицы
23:10
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Завершено расследование дела Межигорья: Виктора Януковича и его сына ждут в НАБУ
23:01
Уэльс сыграл вничью с США на чемпионате мира
22:54
Россияне обстреляли 4 общины в Сумской области из минометов, "градов", артиллерии и стрелкового оружия
22:37
На фото дети из Украины
Из-за холода еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома, - ВОЗ
22:34
Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию и быть бережливыми
22:20
Аналитика
Сергей Згурец
Освобождение Мелитополя и выход к морю создаст условия для освобождения Крыма. Колонка Сергея Згурца
22:12
Свободы и достоинства украинского народа – более тысячи лет, – Зеленский о 9-й годовщине Майдана
22:03
На ЗАЭС обнаружили нерадиоактивную утечку после обстрела россиян
21:40
Эксклюзив
В ближайшие 10-20 лет нам нужно искать пути безопасности, как закрыться от России, - дипломат Чалый
21:37
В Минреинтеграции призвали жителей Херсона эвакуироваться на зиму в другие регионы
21:29
Отключение электроэнергии в Украине: где будут применяться плановые графики 22 ноября
21:18
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку, посвященную основателю World Central Kitchen Хосе Андресу
21:16
Через российские застенки на Херсонщине прошли тысячи людей, найдены отдельные камеры для детей, - омбудсмен
20:53
Жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта, - гендиректор YASNO
20:32
Оккупанты обстреляли Херсон: попали в квартиру, есть пострадавшие
20:21
Российское командование перебрасывает войска на запорожское направление, - советник мэра Мариуполя
20:08
OPINION
Путин: немощный "божок" и его "апостолы"
19:40
Оккупанты уничтожили или повредили почти 800 объектов культурного наследия Украины, - Минкульт
19:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:16
Эксклюзив
Семьи погибших волонтеров или раненые в боях волонтеры должны иметь право на льготы или выплаты, - волонтер Воронкова
19:04
OPINION
Когда есть борьба, то времени на депрессию нет
19:03
Оккупанты нанесли авиационный и два ракетных удара и били из РСЗО, ВСУ поразили скопление врага, горючее и технику
19:01
Анонс
"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"
18:38
Эксклюзив
Сегодня нет никаких условий для каких-либо переговоров о перемирии, - дипломат Чалый
18:38
"Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении
18:24
Жан Беленюк
"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета
18:10
В КГГА рассказали, как будут обучаться учащиеся столичных школ в условиях отключения электроэнергии
18:09
OPINION
Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться
17:53
Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и беларусов
17:35
ЕС и ПР ООН выделят дополнительные 35 млн евро на восстановление Украины в условиях противостояния с РФ
17:30
Массово похищают гражданских: мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытают людей "на подвале"
17:28
Анонс
"Не все патеряна": тяжелая работа у российских пропагандистов
17:21
Посол ЕС в Украине Маасикас посетил Николаев
17:13
ЧМ-2022: Англия разгромила Иран в матче с 8 голами
17:11
В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
17:05
Эксклюзив
Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
17:02
В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ
17:00
Эксклюзив
Евромайдан стал первым успешным боем в великой войне с Россией, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV