С начала полномасштабного вторжения россияне совершили 43 атаки на медицинские учреждения в Украине, - гендиректор ВОЗ

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис на заседании Совета безопасности ООН, сообщает ВОЗ в twitter.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВОЗ зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения.

"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул Гебреис.

Он добавил, что в результате этих атак 12 человек погибли, 34 получили ранения.

Гендиректор ВОЗ также добавил, что российские военные мешают доставке гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь.