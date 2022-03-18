С начала полномасштабного вторжения россияне совершили 43 атаки на медицинские учреждения в Украине, - гендиректор ВОЗ
За три недели полномасштабного вторжения ВОЗ зафиксировала 43 российских атаки на медицинские учреждения в Украине
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис на заседании Совета безопасности ООН, сообщает ВОЗ в twitter.
По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВОЗ зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения.
"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул Гебреис.
Он добавил, что в результате этих атак 12 человек погибли, 34 получили ранения.
Гендиректор ВОЗ также добавил, что российские военные мешают доставке гуманитарной помощи от ООН в Сумы и Мариуполь.
- Напомним, на 7 марта ВОЗ подтвердила семь атак на инфраструктуру здравоохранения в Украине с начала российского вторжения 24 февраля.
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