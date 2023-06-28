С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили в Украине 184 медучреждения
Российские захватчики с первого дня вторжения в Украину разрушили дотла 184 объекта медучреждений и еще 1 376 объектов – повредили
Об этом 28 июня сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"С первого дня полномасштабной войны российская армия продолжает прицельно наносить удары по медицинской инфраструктуре Украины. Враг системно уничтожает больницы, амбулатории, родильные и поликлиники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Херсонщины, Донетчины, Николаевщины и Киевщины.
"Впрочем, несмотря на постоянные бомбардировки, Украина продолжает восстанавливать медучреждения, ведь восстановление медицинской инфраструктуры является одним из ключевых и приоритетных аспектов обеспечения доступности медицинской помощи населению", - отметили в Минздраве.
В частности, по состоянию на конец июня 2023 года уже полностью удалось восстановить 333 объекта медучреждений и еще 357 объектов восстановлено частично.
Больше всего восстановленных медучреждений, по данным министерства, в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.
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