Об этом 28 июня сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"С первого дня полномасштабной войны российская армия продолжает прицельно наносить удары по медицинской инфраструктуре Украины. Враг системно уничтожает больницы, амбулатории, родильные и поликлиники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Херсонщины, Донетчины, Николаевщины и Киевщины.

"Впрочем, несмотря на постоянные бомбардировки, Украина продолжает восстанавливать медучреждения, ведь восстановление медицинской инфраструктуры является одним из ключевых и приоритетных аспектов обеспечения доступности медицинской помощи населению", - отметили в Минздраве.

В частности, по состоянию на конец июня 2023 года уже полностью удалось восстановить 333 объекта медучреждений и еще 357 объектов восстановлено частично.

Больше всего восстановленных медучреждений, по данным министерства, в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.