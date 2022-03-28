С начала полномасштабного вторжения Россия разрушила в Харькове более тысячи жилых домов, - Терехов
В Харькове в результате обстрелов и авиаударов РФ разрушены уже 1 177 многоквартирных домов
Об этом сообщил на брифинге городской голова Игорь Терехов, сообщает Укринформ.
"Российская армия, армия агрессора целенаправленно, я подчеркиваю, целенаправленно, стреляет по жилым микрорайонам. Это не просто отдельные дома, а именно целые микрорайоны. Жители подвергаются тотальным бомбардировкам. На сегодняшний день в городе разрушены 1 410 объектов, из которых 1 177 – это многоэтажные жилые дома", - сообщил Терехов.
По его данным, в городе разрушены 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц.
"При этом мы вынуждены сейчас переселять людей в школы и детские сады, в подвальные помещения, на станции метрополитена", - сказал мэр.
Он добавил, что волонтеры, рискуя жизнью, доставляют продукты в убежища тех районов, где вообще не прекращаются обстрелы.
По словам Терехова, в городе работают супермаркеты, и все продукты первой необходимости есть в наличии.
Также городской голова подчеркнул, что в Харькове царит дух единства и борьбы.
"Город Харьков – это русскоязычный город, до начала войны практически каждый четвертый имел родственников в РФ или знакомых, у многих были друзья. И всегда город Харьков считался более или менее лояльным к РФ. Сегодня отношение к России, агрессору, войскам агрессора изменилось кардинально. Я каждый день общаюсь с людьми. Сегодня каждый из нас до конца готов защищать город. Харьков един. У нас царит необычайный дух - дух противостояния, дух борьбы и дух победы", - сказал мэр.
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