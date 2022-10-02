С начала полномасштабного вторжения Россия повредила и разрушила 358 украинских библиотек
В результате полномасштабного российского вторжения 358 библиотек повреждены или разрушены
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).
Подавляющее количество поврежденных библиотек – в Донецкой области (31%), в Киевской – (21%), Николаевской – (13%) и Харьковской – (11%).
Известно, что по состоянию на 1 января 2022 года публичных библиотек было 14 511, однако на момент российского вторжения - 14 351 библиотека. В августе их количество сократилось до 11 558 заведений.
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Общий библиотечный фонд Украины насчитывает 193,4 млн экземпляров документов. К 26 235 библиотекарям за 2021 год украинцы обращались 91,8 млн раз. Всего в библиотеках зарегистрировано 9,2 млн человек.
"Несмотря на военное положение библиотеки остаются центром нашей духовности и культурной идентичности. Спасибо каждому и каждой, кто оберегает наше литературное наследие" , - говорится в сообщении МКИП.
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