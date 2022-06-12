С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 32 150 военных, 3 484 бронемашин, 1 430 танков
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 150 военных, 3 484 бронемашин, 1 430 танков и 582 беспилотников
Об этом информирует в фейсбуке Генштаб ВСУ .С 24 февраля по 12 июня оккупанты ориентировочно потеряли:
- личного состава – около 32 150 (+100) человек,
- танков ‒ 1 430 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 484 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 715 (+3) ед,
- РСЗО – 226 (+4) ед,
- средства ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7) ед,
- специальная техника – 54(+0).
Наибольшие потери РФ понесла на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное