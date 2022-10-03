С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 416 детей
Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей
Об этом пишет Офис генерального прокурора в своем телеграмме.
По состоянию на утро 3 октября в Украине от преступных действий РФ пострадали более 1200 детей. По официальной информации ювенальных прокуроров 416 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 403, Харьковской – 249, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что люди не хотят покидать прифронтовый населенный пункт, в городе остаются более двух тысяч человек, в том числе дети.
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