С начала полномасштабного вторжения России погибли 54 сотрудника Укрзализныці, - Камышин
Еще 64 ранены, а трое находятся в плену
Об этом сообщил глава УЗ Александр Камышин, информирует Эспрессо.TV
"Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И еще трое находятся в плену. И это самая трудная для меня сторона войны", - говорится в сообщении.
- Напомним, Укрзализныця назначила на 25 марта дополнительный эвакуационный рейс из Днепра во Львов
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