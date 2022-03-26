С начала полномасштабного вторжения России погибли 54 сотрудника Укрзализныці, - Камышин

Об этом сообщил глава УЗ Александр Камышин, информирует Эспрессо.TV

"Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И еще трое находятся в плену. И это самая трудная для меня сторона войны", - говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця назначила на 25 марта дополнительный эвакуационный рейс из Днепра во Львов

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