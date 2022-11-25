Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, полицейские зарегистрировали около 237 тысяч преступлений. В почти 114 тысячах уголовных правонарушений лицам поставлено в известность о подозрении.

Кроме того, начато 45 190 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их приспешниками.

"Среди этого количества преступлений – более 2 тысяч уголовных производств открыто за коллаборационную деятельность. 347 лицам объявлено о подозрении, 206 обвинительных актов передано в суды", – сообщил Клименко.

По его словам, во время проверки на блокпостах полицейские обнаружили 705 разыскиваемых и почти 5 тысяч подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности.

Зарегистрировано более 85,8 тыс. ДТП, в которых 2161 человек погиб.

За время полномасштабной войны полицейские также заблокировали более 20 тысяч российских информканалов с общей аудиторией более 260 млн. подписчиков.

Ранее МВД сообщало, что в Украине из-за отключения электроэнергии увеличилось ДТП , иногда количество аварий достигает даже 600 в сутки. Украинцам посоветовали в темное время суток наряжаться в светлую одежду и носить светоотражатели на обуви или на рюкзаках.

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