Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 6 млн обращений украинцев в полицию

С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 6 млн обращений украинцев в полицию

25 ноября, 2022 пятница
10:35
Криминал Игорь Клименко

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейские обработали более шести миллионов обращений от граждан

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, полицейские зарегистрировали около 237 тысяч преступлений. В почти 114 тысячах уголовных правонарушений лицам поставлено в известность о подозрении.

Кроме того, начато 45 190 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их приспешниками.

"Среди этого количества преступлений – более 2 тысяч уголовных производств открыто за коллаборационную деятельность. 347 лицам объявлено о подозрении, 206 обвинительных актов передано в суды", – сообщил Клименко.

По его словам, во время проверки на блокпостах полицейские обнаружили 705 разыскиваемых и почти 5 тысяч подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности.

Зарегистрировано более 85,8 тыс. ДТП, в которых 2161 человек погиб.

За время полномасштабной войны полицейские также заблокировали более 20 тысяч российских информканалов с общей аудиторией более 260 млн. подписчиков.

  • Ранее МВД сообщало, что в Украине из-за отключения электроэнергии увеличилось ДТП , иногда количество аварий достигает даже 600 в сутки. Украинцам посоветовали в темное время суток наряжаться в светлую одежду и носить светоотражатели на обуви или на рюкзаках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
полиция
война с Россией
Читайте также:
Олексій Громов
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
Юрій Ігнат
24 ноября, 2022 четверг
ПВО безупречно справилось с массированным обстрелом россиян, - Игнат о ракетных ударах 23 ноября
Лукашенко
24 ноября, 2022 четверг
"Дальше следует полное уничтожение Украины": Лукашенко призвал к мирным переговорам с РФ
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.45
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 ноября
11:12
"Даем все, что можем": Литва помогла Украине примерно на 700 млн евро
10:28
Украина не будет капитулировать в обмен на свет. В ОП напомнили Западу о необходимости поставки оружия
10:28
Эксклюзив
Украина заходит в зону огневого равновесия на войне, - военный эксперт Черник
10:28
Курс валют в Украине: цена на доллар и евро
10:25
Финляндия поможет Украине преодолеть энергетический кризис, предоставив оборудование
10:15
В Киеве электроэнергию будут подключать по очереди на 3 часа
10:02
Мэр оккупированного Армянска заявил о срабатывании ПВО в городе
09:48
Россияне ночью направили более 70 снарядов по Никопольщине
09:45
OPINION
Николай Княжицкий
Закон о запрете РПЦ в Украине проголосуют
09:38
Ночью враг бил из РСЗО по портовой акватории Николаевщины, один человек получил контузию
09:16
Раздел об Украине появился на Google Arts&Culture
08:49
Обновлено
Оккупанты попали в станцию технического обслуживания в Запорожье
08:48
Обновлено
В Киеве 50% жилищного фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии
08:34
Враг за сутки нанес 6 ракетных и 14 авиаударов
08:15
Америка изнутри, любовь на войне и правда и ложь от директора ФБР – 5 книг, в которых (не)ценят слова
08:09
OPINION
Киево-Печерская Лавра: хорошо ли усвоены уроки
07:50
ВСУ уничтожили 20 оккупантов и два грузовика на Запорожье
07:22
Захватчики заставляют жителей оккупированного Мостового переоформлять документы на недвижимость и землю, - Генштаб
07:01
Свет
В Хмельницкой области без света остаются 437 тыс. потребителей, область среди регионов с самой сложной ситуацией с электроснабжением
06:39
Во время войны в Украине более 15 тыс. человек пропали без вести, - ICMP
05:48
На Харьковщине эксгумировали еще два тела мужчин, которых убили россияне
05:28
Илон Маск
Маск объявил "амнистию" заблокированных аккаунтов в Twitter
04:45
Анонс
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 25 ноября
04:18
кибербезопасность
В Держспецзв'язку дали советы украинцам: как безопасно пользоваться Bluetooth
03:35
электроэнергия
Более половины жителям Днепра вернули свет
03:04
Инфографика
ЧМ-2022: как выглядят турнирные таблицы после 1-го тура группового этапа
02:42
Объединенный переходный кабинет Беларуси признал Голодомор в Украине геноцидом
02:39
Российские террористы из минометов обстреляли жилой дом в Сумской области
02:18
ВСУ уничтожили российские склады в Каховке, Новой Каховке и Горностаевке
02:07
Министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать ограничение цены на газ "из-за глубоких разногласий"
01:45
Обновлено
Нардеп Михаил Волынец был объявлен в розыск. Депутат говорит, что узнал об этом из СМИ
01:18
Роналду
Роналду установил уникальный рекорд на ЧМ по футболу
00:45
Всемирный банк предоставляет Украине грант на $4,5 млрд для финансирования соцпомощи и медицины
00:43
Меркель, Путин, Макрон
Меркель заявила, что совместно с Макроном пыталась наладить диалог с Путиным
00:41
Обновлено
На окраине Запорожья раздались взрывы. Ракеты попали рядом с больницей
00:29
Евроконтроль предоставит авиадиспетчерам Украины и Молдовы €46,5 млн поддержки из-за блокирования воздушного движения
00:13
ВСУ уничтожили С-300 россиян, из которого террористы убили младенца на Запорожье
2022, четверг
24 ноября
23:57
ОБСЕ
Зеленский призвал реформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ
23:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 ноября
23:39
Хорватия будет учить украинских военных, - Резников
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV