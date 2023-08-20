С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине более 10 тысяч ракет и дронов, - Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 6,5 тысячи ракет и 3,5 тысячи ударных беспилотников
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"За время полномасштабного вторжения Россия применила против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе иранских "шахедов", - говорится в сообщении.
По его словам, большинство из них было направлено по гражданским, а не военным объектам.
- В воскресенье, 6 августа, президент Владимир Зеленский назвал количество оружия, которое российская армия применила против Украины в течение последней недели: 65 ракет и 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов".
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