Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"За время полномасштабного вторжения Россия применила против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе иранских "шахедов", - говорится в сообщении.

По его словам, большинство из них было направлено по гражданским, а не военным объектам.