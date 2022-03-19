С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись 317 тысяч человек, - ГПСУ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в Украину за минувшие сутки прибыли около 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины. В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.

За сутки 18 марта государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и около 13 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению.

В ГПСУ добавили, что за прошедшие сутки из Украины выехали более 50 тысяч человек. Более 32 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Пока почти на всех направлениях отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Напомним, 19 марта представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с 24 февраля государственную границу Украины пересекли около 2 миллионов украинцев и 250 тысяч иностранцев.

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