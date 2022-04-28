С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину горячая линия психологической помощи приняла более 1700 обращений, - КГГА

Об этом говорится в телеграме КГГА.



"Горячая линия психологической помощи с 24 февраля приняла более 1700 обращений. Почти 72% обращений на горячую линию связаны с реакцией на боевые действия, изменения в обществе вызваны войной и невозможностью адаптироваться к психотравматической ситуации, вызывающей стресс", – отметили в городской администрации.



Кроме того, люди звонят из-за потери близких, душевных страданий вследствие тяжелого психического расстройства и связанной с ним социальной изоляции. Также обращаются по поводу развода, конфликтов с женой или мужем, разрыва отношений и одиночества, потери работы или проблем в отношениях с коллегами.

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