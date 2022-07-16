Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .

"По состоянию на утро 16 июля 2022 года более 1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало на Донетчине - 353, Харьковщине - 191, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 61, Николаевщине - 53, Херсонщине - 52, а также Запорожской - 31 и 17 - в Сумской областях.

"15 июля в г. Херсон военнослужащими РФ убита мать и ее малолетняя дочь. Под огнем кафиров в очередной раз был Бахмутский район Донецкой области. В с. Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в с. Свято-Покровское - 16-летняя ", – добавили в прокуратуре.

Также известно еще о троих детях, которые 14 июля получили ранения после ракетного обстрела РФ в Виннице .