С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 353 ребенка погибли, более 662 ранены
С 24 февраля по 16 июля в Украине от российской агрессии пострадали более 1015 детей: 353 погибли, 662 ранены
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .
"По состоянию на утро 16 июля 2022 года более 1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Данные не окончательны, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало на Донетчине - 353, Харьковщине - 191, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 61, Николаевщине - 53, Херсонщине - 52, а также Запорожской - 31 и 17 - в Сумской областях.
"15 июля в г. Херсон военнослужащими РФ убита мать и ее малолетняя дочь. Под огнем кафиров в очередной раз был Бахмутский район Донецкой области. В с. Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в с. Свято-Покровское - 16-летняя ", – добавили в прокуратуре.
Также известно еще о троих детях, которые 14 июля получили ранения после ракетного обстрела РФ в Виннице .
В результате обстрелов РФ повреждено 2138 учебных заведений, из них 221 разрушены полностью.
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